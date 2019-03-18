Бодров-старший признался, что отговаривал Балабанова от съемок «Брата-2»

Советский и российский режиссер Сергей Бодров-старший рассказал, что он был против съемок картины «Брат-2» и даже старался убедить Алексея Балабанова приостановить проект.

«Пытался его отговорить: "Леша, ты такую картину сделал! Зачем тебе эти хоккеисты, Америка? "», - заявил он в интервью «Известиям».

Однако сразу после выпуска продолжения «Брата» в прокат Бодров-старший, по собственному признанию, поменял свое мнение. Он рассказал, что Балабанов создал «настоящую кассовую картину» и «супербоевик».

При этом Бодров-старший отказался комментировать планы Станислава Барецкого снять третью часть «Брата». Напомним, к съемкам шоумен собирался привлечь Никиту Джигурду, Ольгу Бузову, Сергея Шнурова и Виктора Сухорукова.

В свою очередь поклонники оригинальной картины создали в Интернете ряд петиций с просьбой «запретить Барецкому наживаться на имени Алексея Балабанова».