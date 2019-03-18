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Российские военные приступили к патрулированию у линии «Браво» на Голанских высотах

Василиса Морозова
06:49 18.03.2019
Начальник военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский заявил, что миссия ООН может вернуться к полноценной работе в районе Голанских высот.

В Сирии российская военная полиция приступила к патрулированию линии «Браво», которая появилась в районе Голанских высот еще 45 лет назад, сразу после сирийско-израильского конфликта 1974-го года.  Об этом рассказал журналистам начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

«Мы проводим с сирийской стороной совместные занятия, учения и отработку вводных. У нас организовано тесное взаимодействие, которое служит прежде всего стабилизации и миру в многострадальной САР», - пояснил начальник российской военной полиции.

Все это время в демилитаризованной зоне находились посты ООН.  Когда началась война, место миротворцев заняли террористы. Боевики запрещенной в России «Джебхат Ан-Нусры»* оборудовали собственные базы с командными пунктами, лазаретами и цехами по производству боеприпасов.

В прошлом году, после того как бандформирования были выбиты, международная организация обратилась к России с просьбой посодействовать возвращению Голан под контроль и обеспечить безопасность.

Вдоль линии «Браво» российские военные полицейские уже оборудовали шесть постов с укрытиями и огневыми точками. А на одном из них даже привели в порядок легендарный советский танк Т-34.

По словам Ивановского, на сирийской стороне зоны разграничения Сирии и Израиля в районе Голанских высот, у линии «Браво», были созданы все условия, чтобы миссия ООН вернулась к полноценной работе.

«Мы создали все условия, чтобы силы ООН, наблюдения и разъединения сторон, смогли бы уже выставить свои посты и приступить полноценно по линии "Браво" выполнять те задачи, которые они выполняли до 2013 года», - подчеркнул генерал.

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