Два поезда столкнулись в метро Гонконга

Два пустых поезда столкнулись в метро Гонконга, сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление оператора железнодорожного транспорта MTR.

Инцидент произошел во время тестирования новой сигнальной системы в ночь на 18 марта, в результате чего пострадали машинисты. Они были госпитализированы.

Авария случилась на «красной» ветке подземки близ станции «Сентрал» в деловом центре города. При столкновении один из поездов сошел с рельсов, а вагоны были покорежены.

Как сообщил MTR, в связи с аварией весь день 18 марта поезда не будут курсировать между станциями «Сентрал» и «Эдмирэлти» на связывающей остров Гонконг с материковой частью города. На остальном участке линии поезда будут ездить с увеличенными интервалами.