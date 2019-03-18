Россияне назвали критерии «работы мечты»

Россияне назвали главные критерии, на которые они опираются, выбирая для себя «работу мечты».

Главным пунктом значится стабильность. Ее выбрали 76% опрошенных. Кроме того, 74% подчеркнули, что высокая заработная плата также является необходимостью. Следом идет хороший коллектив. О нем упомянули 43% респондентов.

Более половины – 56% опрошенных – заявили, что их руководитель должен быть опытен и лоялен. А замыкает «рейтинг» критериев близость к дому – 54%.

Многие также отметили, что наличие соцпакета играет не последнюю роль при выборе работы. Для других оказался важен гибкий график, а также возможность быстрого карьерного роста и наличие интересных проектов.

Небольшое количество россиян также включили в список критериев престиж компании, отсутствие дресс-кода и наличие корпоративного детского сада.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование сотрудников Rabota.ru, в опросе приняли участие 1,6 человек из разных округов России возрастом старше 18 лет.