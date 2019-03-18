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Пять лет вместе: в России отмечают годовщину воссоединения с Крымом

Виктория Косогляденко
06:30 18.03.2019
Сегодня, 18 марта, Владимир Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций в Крыму, а по всей стране пройдут флешмобы, концерты и показы военной техники в честь пятилетия подписания договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ.
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Наша страна сегодня отмечает особый праздник. Ровно пять лет назад был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Пятилетие исторического воссоединения отметят широко: по всей стране пройдут флешмобы, концерты, показы военной техники. Во всех регионах представят и достижения полуострова, презентуют его туристические маршруты и достопримечательности, но особые торжества ожидаются, конечно, в самом Крыму. Там праздник растянулся на три дня.

Сегодня - в честь торжественной даты - на полуострове выходной. Утром туда приедет президент. Владимир Путин примет участие в запуске новых Балаклавской и Таврической ТЭС, а также - в режиме видеоконференции - подстанции «Порт» в Тамани. После этого глава государства отправится в Севастополь на «Малахов курган» и встретится с представителями местных общественных организаций.

К слову, общественность Крыма по-прежнему настроена патриотично. По данным ВЦИОМ, несмотря на все санкции, 95 процентов жителей положительно оценивают воссоединение с Россией. Примерно столько же в 2014 году на референдуме проголосовали за вхождение в состав России.

Те, кто видел, как пять лет назад Крым праздновал воссоединение с Россией, вряд ли смогут это забыть. Своими воспоминаниями о небывалом и поистине народном празднике поделился народный артист СССР Василий Лановой. Пять лет назад, 18 марта, он выступал перед крымчанами на Нахимовской площади.

«Присоединение, возвращение к России Крыма завершилось грандиозным, невероятным праздником. Нахимовская площадь была переполнена! Это надо было видеть! И бабульки кричали: "Мы вернулись! Мы вернулись в Россию!" Это великий праздник всего русского народа», - говорит Лановой.

Со сцены Дома офицеров Василий Лановой рассказал, как переполнены были улицы, повсюду играла музыка, народ ликовал, а многие даже плакали от счастья. Накануне знаменитый артист также спел для крымчан, аплодировали ему стоя.

За пять лет экономика Крыма увеличилась практически в два раза. Об этом сообщили в Минэкономразвития страны. Одним из главных факторов роста, конечно, стал туризм. Благодаря новым мосту и терминалу аэропорта «Симферополь» только за прошлый сезон полуостров посетило рекордное количество людей - почти семь миллионов. Меняется жизнь и самих крымчан во всех сферах: здравоохранении, энергетике, строительстве.

Ополченец Вячеслав Носырев, один из попавших в резню под Корсунью, поделился со «Звездой» воспоминаниями о событиях, предшествовавших Крымской весне. Сейчас старое ранение никак себя не выдает, даже не верится, что после майдана встать на обе ноги Вячеслав уже не рассчитывал. Он был на стороне противников вооруженного переворота и во время обстрела его серьезно ранило, он потерял много крови и идти не мог - несли товарищи. А медики потом спасали ногу от гангрены.

«Меня тащили. Сказали ногу отрежут. Но я хожу, видите. Спасибо докторам крымским и московским!», - говорит Вячеслав.

Сегодня в Крыму такое слышишь все чаще. Медицину здесь больше не ругают. В больницах полуострова за последние пять лет появилось столько современного оборудования, сколько при Украине за двадцать с лишним не видели. Новейшая аппаратура позволяет безошибочно ставить диагнозы и проводить сложнейшие операции.

Перемены к лучшему видны уже на подлете к Крыму: гостей встречает новый аэропорт в Симферополе. Он впечатляет при первом же взгляде: стены и крыша - изогнутой формы, за что и прозвище - «крымская волна». Из маленького провинциального - всего за год вырос современный комплекс. Здесь предусмотрена зона и для международных вылетов. Пока прямые рейсы из заграницы сюда не летают. Впрочем, многих иностранцев это все-равно не останавливает: десятки делегаций стремятся сюда попасть.

Путешествие по полуострову на автомобиле хоть и дорога длинная - 300 километров как-никак, - но больше не утомительная: «Таврида» значительно сокращает время в пути. Главное достоинство новой федеральной трассы - качество покрытия. Водители уже оценили дорогу без ям и выбоин. На этот асфальт специалисты дают гарантии: первые десять лет ремонт ему не потребуется.

У причала в севастопольской бухте - последнее поступление. Малый ракетный корабль «Вышний Волочек»: необычный силуэт - без острых углов. Некоторые находят это просто стильным, и только моряки точно знают почему корабли проекта «Буян-М» выглядят именно так: чтобы оставаться невидимым для противника. В ближайшие годы по флотам будет рассредоточена дюжина таких кораблей, появится еще и в Черном море.

За пять лет полуостров изменился до неузнаваемости. Строятся детские сады, школы, больницы и дороги, реконструируются важные культурные и инфраструктурные объекты, увеличиваются суммы социальных пособий и выплат. А самая большая радость для любой семьи - свое жилье. Если раньше в очереди на квартиру можно было стоять годами, то сейчас вручены уже сотни сертификатов и ключей.

Урок географии в Севастопольской школе: задание на внимательность. Старшеклассникам показывают две карты мира - одну современную, другую - пятилетней давности. Ошибку класс замечает моментально. Как должен быть отмечен полуостров в атласе – здесь в Крыму сомнений ни у кого не возникает.

А вот некоторые крупные интернет-корпорации до сих пор не могут принять очевидное. Доходит до смешного - в некоторых навигаторах Крымский мост просто не обозначен. Хотя по нему уже почти год ездят автомобили, и это, пожалуй, самое показательное: вот где рекордные сроки строительства, вот где сложнейшие инженерные решения, вот где железобетонная надежность и недостающее звено в цепочке Крым - Россия. С такой конструкцией уж точно навсегда.

Мост простоит веками, заверяют строители. Выдержит даже землетрясение амплитудой в девять баллов. Впрочем, такое здесь вряд ли произойдет, но в любом случае - проектом предусмотрено.

Крымский мост - главный символ Крымской весны. Он же -  излюбленный объект многочисленных фейков от украинских СМИ. Недоброжелатели завидуют, а крымчане им гордятся. Автодорожная часть давно в строю, железнодорожная - сейчас достраивается. Именно благодаря ему вот уже пять лет есть что-то общее между материком и полуостровом. И это не просто трасса: дорога, на которой Крыму и России - по пути.

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