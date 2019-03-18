«Не давала разрешения на ампутацию» - врач Началовой о причине ее смерти

Врач Василий Шуров, у которого полгода назад проходила лечение певица Юлия Началова, рассказал, что у его пациентки не было ни диабета, ни волчанки, как писали в некоторых СМИ. По словам медика, которого цитирует сайт «Комсомольской правды», Юлия проходила лечение в связи с подагрой. При этом домыслы об употреблении певицей алкоголя или наркотиков специалист начисто отверг.

«Полгода назад Юля не была тяжелобольной, если не считать подагры. Подагра, к сожалению, была запущена, страдала функция почек. Но руки вы ее видели, она их и не скрывала», - говорит Шуров.

По словам медика, даже если предположить, что сахарный диабет мог развиться у 38-летней певицы за последние полгода, это заболевание не смогло бы за такое короткое время привести к гангрене и ампутации.

«Самое страшное, что Юлю убила случайность. Натерла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. До последнего мы не думали, что все так кончится. Ничего не предвещало», - делится врач.

Как рассказал Шуров, Юлия действительно мучалась из-за подагры. Вследствие болезни у нее даже была деформация стопы. Из-за этого певица носила специальные расширенные модели обуви, чтобы не передавливать ногу и не нарушать кровообращения.

«Возможно, она поменяла обувь, а та - натерла ногу. Но я не видел ее ноги, когда она поступила в больницу, поэтому однозначно утверждать не могу. Проблема была в том, что Юля никогда не жаловалась и привыкла терпеть боль», - говорит медик.

Шуров считает, что тяжесть ситуации поначалу недооценили. Когда у певицы уже началось воспаление, она приехала в клинику, там рану прочистили и заверили, что все будет хорошо. А вместо этого начался сепсис. Разрешение на ампутацию ноги певица, пока она была в сознании, не давала. А когда впала в кому, разрешение взяли у родственников. Но было уже поздно.

Юлии Началовой не стало в субботу, 16 марта, в возрасте 38 лет. Похороны певицы состоятся в четверг, 21 марта.