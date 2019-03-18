Исследователи раскрыли личность Джека-Потрошителя

Серийным убийцей, действовавшим в Лондоне в 1880-х годах, известным под псевдонимом Джек-Потрошитель, мог быть местный житель Аарон Космински.

Известно, что ученые изучили анализ ДНК с платка с остатками крови и убийцы, и одной из жертв, Кэтрин Эддоус.

Авторы исследования отметили, что они впервые провели молекулярный анализ единственного сохранившегося вещественного доказательства, подтверждающего убийства Джека-Потрошителя, пишет The Sun.

Напомним, уже в 2014 году выдвигались версии насчет Аарона Космински, который был выходцем из Польши.

Джеком-Потрошителем называют неустановленного серийного убийцу, который действовал в пригородах Лондона в 1888 году. Известно, что его жертвами становились проститутки из трущоб, которым убийца сначала перерезал горло, а после вскрывал брюшную полость.

Точное количество жертв Потрошителя неизвестно. По разным данным, оно колеблется от четырех до 15.