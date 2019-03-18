Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Призрачная гонщица: женщина без шин на авто искрометно пронеслась по трассе

Дарья Муромова
05:29 18.03.2019
Автор видео рассказал, что он заставил автоледи свернуть с трассы и остановиться.
Призрачная гонщица: женщина без шин на авто искрометно пронеслась по трассе

Водитель, ехавший по шоссе в штате Техас, снял и позже опубликовал в Сети видео, на котором запечатлено впечатляющее по спецэффектам движение автомобиля, у которого из-под колес летят искры.

Когда машины сравнялись на трассе, стало понятно, что женщина едет на автомобиле без шин прямо на металлических дисках.

На кадрах видно, что половины переднего диска уже нет - авария могла произойти в любой момент.

Автор видео рассказал, что он заставил автоледи свернуть с трассы и остановиться. По его словам, она очень удивилась, узнав, что нанесенный ущерб нельзя будет восполнить заменой диска.

Пользователи по-разному прокомментировали увиденное, но в основном иронично.

«Я всегда поражаюсь, как такие глупые люди доживают до совершеннолетия», - пишет пользователь Reddit MoarDinosaurs.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.03.2019, 22:20
В Совете Федерации предложили вернуть военную подготовку в школы
Дата18.03.2019, 04:00
Воздушный бой на новейших истребителях в небе над Кубанью: яркие кадры учений
Дата16.03.2019, 14:58
По льду Байкала на скорости 218 км/ч: российский лыжник установил рекорд Гиннеса
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата17.03.2019, 00:00
Глава УВЗ рассказал о планах по роботизации Т-90МС
Дата10.03.2019, 16:04
Одно из главных хранилищ истории: что можно найти в Государственных архивах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:01 В стране и мире
Видео
После метели фермерам пришлось откапывать из-под снега коров: видео
04:40 В стране и мире
Названы самые популярные иномарки в России
04:11 В стране и мире
Пакистанца посмертно наградят за мужество во время теракта в Новой Зеландии
03:58 В стране и мире
Видео
Радикалы попытались захватить храм УПЦ во время молебна
03:20 В стране и мире
В Киеве избили наблюдателя ОБСЕ
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Призрачная гонщица: женщина без шин на авто искрометно пронеслась по трассе
Видео
Индюк-джентльмен остановил движение и перевел через дорогу своих дам: видео
Врачи назвали основные симптомы подагры
«Вся семья ошеломлена» - бабушка новозеландского стрелка извинилась за действия внука
Видео
Обломки американского авианосца нашли на дне Тихого океана: видео
Видео
Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.