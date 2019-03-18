Экстравагантно, но зрелищно: в Удмуртии «сыграли» в тракторный биатлон

В Удмуртии во второй раз прошли соревнования по тракторному биатлону. В этом году к местным водителям также присоединились участники из Белорусии, представлявшие Минский тракторный завод.

Как рассказал один из местных водителей, нынешняя трасса для биатлона более сложная, чем та, что была в прошлом году. Нужно проехать 1200 м, запарковаться задним ходом в «гараж», затем выпрыгнуть из машины и занять свое место на огневом рубеже.

Участник, который с первого раза не поразит мишень, должен проехать штрафной круг, как и в биатлоне спортивном. Кроме того, в конце трассы нужно выполнить еще одно обязательное упражнение - «змейку».

В этом году в соревнованиях приняли участие 30 водителей, в том числе три женщины. Победа среди мужчин досталась главному инспектору Инспекции гостехнадзора Удмуртии Алексею Маркову, а среди женщин отличилась водитель-испытатель Минского тракторного завода Елена Орлова.