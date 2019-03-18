После метели фермерам пришлось откапывать из-под снега коров: видео

Из-за обильного снегопада в американском штате Южная Дакота на ранчо коровы оказались под двух с половиной метровым слоем снега. Их пришлось откапывать.

На кадрах, опубликованных местной жительницей Дейл Джесси Воку, видно, что коровы и быки полностью засыпаны снегом - их откапывают лопатой. По словам девушки, ущерб, который нанес снегопад, можно будет подсчитать только после потепления.

На данный момент видео спасения коров посмотрело девять с половиной миллионов человек.