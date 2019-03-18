Пентагон опроверг планы оставить тысячу военных в Сирии

Информация газеты The Wall Street Journal о якобы планах американского командования оставить тысячу военных в Сирии не соответствует действительности. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. Он назвал сообщение издания «неверным».

«В план, о котором было объявлено в феврале, не было внесено никаких изменений, мы продолжаем выполнять указания президента о выводе войск из Сирии», - распространила заявление военного пресс-служба Пентагона.

Напомним, газета написала, что Пентагон хочет сохранить около тысячи военных в Сирии в частности из-за затянувшихся переговоров администрации президента США с Турцией. В свою очередь Данфорд подчеркнул, что США и Турция продолжают продуктивные переговоры для решения проблем в сфере безопасности на сирийско-турецкой границе.

Дональд Трамп объявил о выводе войск США из Сирии в декабре 2018 года. Предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. До настоящего времени в Сирии находилось около 2,2 - 2,5 тысячи американских военных.