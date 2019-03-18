Названы самые популярные иномарки в России

Самым популярным автомобилем в России зарубежного бренда является Ford Focus, сообщает агентство «Автостат».

Исходя из данных этого рейтинга, в 2019 году в нашей стране насчитывалось 783 009 зарегистрированных автомобилей этой марки.

Второе и третье место по популярности среди российских автолюбителей разделили KIA Rio (759 492 машин) и Hyundai Solaris (примерно 750 тысяч автомобилей).

Также россияне отдают предпочтения Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Renault Logan, Skoda Octavia. В десятку самых востребованных авто вошли Toyota Corolla, Volkswagen Polo и Toyota Camry.