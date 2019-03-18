Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. Процентные показатели в этих регионах составляют 1,2%, 1,4% и 2,2% соответственно. Исследование на эту тему подготовило агентство РИА Рейтинг.

Эксперты подсчитали, что в столице на 100 открытых вакансий приходится 59 безработных. А в Ямало-Ненецком округе эта цифра составляет 65 безработных.

После тройки лидеров с низким уровнем не трудоустроенных граждан следуют Хабаровский край (2,5%) и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,5%).

Что касается самых высоких показателей безработицы, то они зафиксированы в Ингушетии - 26,3% и Карачаево-Черкесии -16,2%.

Согласно данным исследования, средний возраст безработного в России составляет 36,6 года.