Пакистанца посмертно наградят за мужество во время теракта в Новой Зеландии

Гражданин Пакистана Наим Рашид стал первым, кто встретил стрелка в мечети в Новой Зеландии. Он пытался отнять у террориста оружие, но был убит. Рашида посмертно наградят за проявленное мужество и героизм.

«Пакистан гордится Мианом Наимом Рашидом, который принял мученическую смерть. Он будет награждён государственной наградой за свое мужество», - написал премьер-министр Пакистана Имран Хан на своей странице в Twitter.

Он отметил, что окажет всестороннюю помощь семьям соотечественников, чьи близкие погибли в новозеландской трагедии. По данным МИД Пакистана, их было девять человек.

Напомним, 15 марта в городе Крайстчерч в Новой Зеландии произошел теракт в мечети на Южном острове страны. Ультраправый радикал, уроженец Австралии Брентонн Таррант устроил массовую стрельбу, в результате которой погибло 50 человек. Столько же были госпитализированы в больницы с тяжелыми огнестрельными ранениями.