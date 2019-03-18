В Киеве избили наблюдателя ОБСЕ

В центре Киева совершено нападение на представительницу Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ. Женщина, гражданка Франции, возвращалась в свою гостиницу за полночь, когда на улице Дарвина к ней прислал неизвестный. Мужчина, похожий на бездомного, начал просить у женщины деньги, а когда она ему отказала, тот несколько раз ударил ее и попытался ограбить.

Как сообщает Strana.ua, потерпевшая принялась громко звать на помощь и в итоге спугнула злоумышленника, после чего он убежал. По информации МИД Украины, гражданка Франции прибыла в страну в качестве наблюдателя при проведении выборов президента, которые пройдут 31 марта.

Отмечается, что нападавший не испугался совершить попытку преступления в центре, где много сотрудников полиции. При этом он пока не задержан. А наблюдательницу ОБСЕ доставили в больницу для оценки степени тяжести полученных травм.