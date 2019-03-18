Белая медведица впервые вывела своего медвежонка «в свет» и учила его плавать: видео

В Берлинском зоопарке белая медведица Тоня впервые вывела к посетителям своего новорожденного медвежонка. Они исследовали территорию и даже устроили заплыв в водоеме.

На кадрах видно, как медведица бережно и внимательно учит своего детеныша плавать, а после помогает подняться на берег.

Пользователи Сети отметили, что Тоня ведет себя как человеческая мама - настолько трепетно она относится к своему ребенку.