В Москву придет потепление

На предстоящей неделе москвичей порадует настоящее весеннее тепло. Температура воздуха в столице повысится до +8 градусов, об этом сообщает «360» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Центральная Россия окажется на периферии циклонов, из-за чего облачность будет небольшой. Так что появляющееся периодически из-за туч солнце сможет прогреть воздух до комфортных положительных температур.

В Москве будут осадки, но кратковременные. Температура воздуха составит +5…+8 градусов, однако во вторник и четверг, когда облачность усилится, температура будет ниже на 2-3 градуса.