Оползень отрезал от внешнего мира село под Сочи

Более 300 человек оказались в изоляции от внешнего мира после схода оползня в селе Липники около Сочи. Местные жители считают, что причиной этому является застройка оползневого склона.

В сообщении, которое местные жители написали в редакцию «Кавказского узла» сказано, что около 300 человек из 50 дворов Липников оказались оторваны от внешнего мира после схода оползня, и теперь к ним невозможно добраться, а сами люди не могут выехать из села.

В результате ЧП в населенном пункте отключилось электричество, перестал ходить общественный транспорт, на личных автомобилях также невозможно проехать на федеральную трассу, которая находится в трех километрах от села.

В село вызваны сотрудники МЧС, администрация города и энергетики. На место происшествия также приехал глава Молдовского округа Адлерского района Борис Невзоров, который заявил, что у застройщика было разрешение на вырубку деревьев. Сейчас он сам принимает участие в ликвидации последствий ЧП.

Жители, в свою очередь, крайне недовольны такой раздачей земель национального парка застройщикам и считают, что данная конкретная стройка была незаконной.