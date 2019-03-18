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СМИ: Пентагон намерен оставить в Сирии около тысячи военных

Валентина Пескова
02:34 18.03.2019
Администрация Трампа может пойти на этот шаг из-за затянувшихся переговоров с Турцией, а также дальнейшей совместной работы с курдскими формированиями.
СМИ: Пентагон намерен оставить в Сирии около тысячи военных
© Фото: defense.gov

Минобороны США готовит план по сохранению в Сирии воинского контингента примерно в одну тысячу человек. К такому решению администрацию президента США подтолкнули затянувшиеся переговоры с Турцией, союзниками в Европе и курдскими формированиями, которые американская сторона поддерживает для создания безопасной зоны на северо-востоке Сирии.

По информации издания The Wall Street Journal, США планируют продолжить совестную работу с курдскими формированиями, не обращая внимания «на угрозы со стороны Турции, которая грозится атаковать курдов». Из-за этого на юге и севере Сирии могут остаться около тысячи американских солдат.

Напомним, Дональд Трамп объявил о выводе войск США из Сирии в декабре 2018 года. Предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. До настоящего времени в Сирии находилось около 2,2 - 2,5 тысяч американских военных.

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