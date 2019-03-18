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Саудовский министр предостерег США от новых санкций против России

Дарья Муромова
02:02 18.03.2019
Он отметил, что Россия является крупным поставщиком газа в Европу и нефти в Китай.
Саудовский министр предостерег США от новых санкций против России
© Фото: Liu Xiang Xinhua, Globallookpress

Потенциальные санкции США против России могут отразиться на всем мире в случае их принятия. Об этом заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.

Он отметил, что Россия является крупным поставщиком газа в Европу и нефти в Китай. А санкции, в свою очередь, негативно отразятся на всем мире.

По словам министра, Саудовская Аравия позитивно рассматривает сотрудничество с Россией - совместные шаги по стабилизации рынка предпринимаются с обеих сторон, пишет РИА Новости.

«Россия - значительный поставщик энергоресурсов, технологический лидер, занимает важное место в космической отрасли и так далее. Мы сидим за одним круглым столом с Россией и другими производителями, обсуждая, как стабилизировать глобальный рынок нефти», - добавил аль-Фалих.

Напомним, в феврале США приняли очередные санкции против России. В этот раз они, в частности, коснутся российских инвесторов, которые связаны с энергетическими и СПГ-проектами за пределами страны. Также ограничения могут затронуть деятельность поставщиков услуг, оборудования и технологий для России.

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