Не удается потушить: в Техасе полыхает хранилище нефтепродуктов
Пожарные уже несколько часов борются с сильным возгоранием, причина которого пока не установлена.
© Видео: RTV6 Indianapolis, Twitter
В Техасе произошел крупный пожар в хранилище нефтепродуктов неподалеку от города Дир Парк. Огонь вырывается из-под крышки одного из танкеров. Пожарные ведут борьбу с пламенем с помощью пены уже несколько часов, однако все их усилия пока безуспешны.
Как сообщает издание wtsp, огонь продолжает распространяться и на другие цистерны, из-за чего местным жителям близлежащего города Дир Парк советуют пока не выходить на улицу и найти укрытие. Также пока не сообщается, какие именно вещества загорелись, и насколько они могут быть опасны для людей.
Офис шерифа перекрыл движение транспорта в районе пожара. По словам очевидцев, столб дыма виден за несколько километров.