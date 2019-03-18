Не удается потушить: в Техасе полыхает хранилище нефтепродуктов

В Техасе произошел крупный пожар в хранилище нефтепродуктов неподалеку от города Дир Парк. Огонь вырывается из-под крышки одного из танкеров. Пожарные ведут борьбу с пламенем с помощью пены уже несколько часов, однако все их усилия пока безуспешны.

Как сообщает издание wtsp, огонь продолжает распространяться и на другие цистерны, из-за чего местным жителям близлежащего города Дир Парк советуют пока не выходить на улицу и найти укрытие. Также пока не сообщается, какие именно вещества загорелись, и насколько они могут быть опасны для людей.

Офис шерифа перекрыл движение транспорта в районе пожара. По словам очевидцев, столб дыма виден за несколько километров.