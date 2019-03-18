Ученые признали популярные лекарства от стенокардии опасными для жизни

Популярные препараты для лечения стенокардии могут быть опасными для здоровья и жизни. К такому выводу пришли ученые из Европейского общества кардиологов.

Западные эксперты уверены, что употребление лекарств, содержащих вещество нифедипин, может привести к остановке сердца.

Результаты исследования показали, что применение подобных препаратов с высокой дозировкой могут привести к смертельному исходу. При этом ученые считают, что лекарства с дигидропиридином и амлодипином не имеют такого побочного эффекта, пишет EurekAlert!.

Врачи из медицинского центра в Нидерландах отметили, что доктора сами назначают препараты пациентам. Но проблема заключается в том, что ранее и нифедипин, и амлодипин считались безопасными.