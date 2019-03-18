Рядом с Землей пролетит крупный астероид

Около Земли пролетит недавно обнаруженный астероид #2019EA2, предположительный диаметр которого составляет 30 метров.

Встреча планеты и космического тела произойдет 22 марта в 4.54 утра по московскому времени. Астероид пройдет на расстоянии 305 тысяч километров от Земли, сообщается в Twitter Massimo.

Пользователи Сети в комментариях шутливо предложили в этот день не ходить на работу.