Крыша аэропорта в Саратове обрушилась под тяжестью льда

Часть крыши аэропорта «Центральный» обрушилась в Саратове сегодня, 17 марта. Причиной ЧП стал лед и скопившейся снег, тяжесть которых не выдержала кровля. Об этом сообщается на странице «Саратов онлайн» в соцсети «Вконтакте».

По предварительным данным, никто не пострадал.

В комментариях пользователи Сети уточняют, что обрушилась не сама крыша, а карниз. Также пострадали кондиционеры.

На сайте компании «Саратовские авиалинии», которая отвечает за работу аэропорта «Центральный», на данный момент нет информации о случившемся, а также о корректировках работы воздушной гавани.