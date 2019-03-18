Индюк-джентльмен остановил движение и перевел через дорогу своих дам: видео

Американский индюк оказался настоящим джентльменом: он не побоялся перекрыть трассу с двусторонним движением для того, чтобы целая стая индеек перешла дорогу.

На кадрах видно, как индюк стоит по середине дороги и пристально наблюдает за тем, как самки переходят на другую сторону. Стоит отметить, что делают они это весьма вальяжно, не торопясь.

Глава стаи сдвинулся с места лишь тогда, когда последняя индейка переходила дорогу. Самец неспешно пошел вместе с ней. При этом в обоих направлениях движения индюшачье семейство ожидало несколько машин.

Пользователи Сети пришли в восторг от увиденного.

«Отличный охранник!» - написал Karen Holbert Nolan.