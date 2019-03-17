Крупный пожар на заводе «Искож» в Хакасии потушен

Возгорание в цехе на заводе «Искож» в Хакасии полностью ликвидировано. Об этом сообщает на своем сайте ГУ МЧС России по Республике Хакасия. Первоначально пожару был присвоен ранг №3, однако к 19.55 (время местное), когда возгорание удалось локализовать на площади 1500 квадратных метров, его ранг понизили до №2.

«В 21.33 по местному времени пожар был ликвидирован. К его тушению привлекалось 66 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС России 59 человек, 15 единиц техники», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что возгорание неэксплуатируемого цеха произошло на территории завода «Искож» в городе Черногорске. В цеху загорелась кровля и резиновые изделия на территории завода.

Завод «Искож» находится в промышленном районе на въезде в Черногорск. Предприятие занимается производством регенератов и резинотехнических изделий.