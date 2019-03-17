Сторонники ПЦУ избили прихожан и священника храма УПЦ: видео

Сторонники так называемой «Православной церкви Украины» попытались захватить храм УПЦ, напав на прихожан и применив физическую силу к местному настоятелю. Инцидент произошел 16 марта в селе Лука-Мелешковская Винницкого района.

По словам архиерея УПЦ Василия Столяра, конфликт спровоцировали приверженцы ПЦУ. Сначала они заперли в храме настоятеля - отца Василия, а после начали словесную и физическую перепалку.

«Я один пришел к представителям ПЦУ, чтобы поговорить и услышать их позиции и претензии ко мне, но, к сожалению, слушать никто не хотел. Когда приехал Чиркун, священник владыки Симеона, он дал команду меня выбросить за ограду церкви. Это так мирно они предлагают решать спорные вопросы», - написал Столяр на своей странице в Facebook.

Священник отметил, что в дальнейшем агрессоры со стороны ПЦУ применили к нему физическую силу и оттеснили к забору.