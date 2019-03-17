Кошка Карла Лагерфельда «выпустила» траурную коллекцию в память о модельере

Кошка Карла Лагерфельда Шуппет, которая была подарена модельеру в 2011-м году, «сообщила» о создании траурной коллекции RIP Daddy в память о своем хозяине.

Коллекция представлена в интернет-магазине на сайте модельера. В нее входят свитшот, футболки, а также канцелярия.

Отмечается, что процент от продаж будет перечислен в центр помощи животным Helen Woodward Animal Center в Калифорнии.

Кроме того, в своем Instagram Шуппет «поблагодарила» своих подписчиков за поддержку, оказанную ей после смерти кутюрье.

Напомним, Карл Лагерфельд скончался 19 февраля на 86-м году жизни. По предварительной версии, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.