Крушение самолета из кабины пилота снял на видео венесуэльский военный

Пассажир разбившегося в Венесуэле самолета Cessna-206 успел снять инцидент на видео. Авиакатастрофа произошла несколько дней назад в районе города Санта-Элена-де-Уайрен на юго-востоке латиноамериканской страны.

На кадрах запечатлено, как воздушное судно летит очень низко над землей, слышны предупреждающие сигналы и крики людей. После этого машина кренится на бок, задевает верхушки деревьев и падает.

Как сообщает ACN, в результате инцидента погибли два полковника Боливарианских национальных вооруженных сил. Всего на борту воздушного судна находились четыре человека.

