В Совете Федерации предложили вернуть военную подготовку в школы

Бывший главнокомандующий ВКС России и председатель Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев выступил с предложением вернуть в российские школы начальную военную подготовку.

Как заявил Бондарев на встрече с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой, школьники не имеют ни малейшего представления, как обращаться с оружием. По словам политика, дети «не знают, что такое граната и куда ее кидать».

При этом, по мнению Бондарева, страну нельзя защитить «стихотворениями или кисточкой».

Комментируя предложение экс-главнокомандующего ВКС России, Васильева отметила необходимость ввести определенные разделы в действующую систему образования и предложила обсудить идеи по возращению военной подготовки в общеобразовательные учреждения совместно с комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности.