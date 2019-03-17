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Россия и США отправят экипаж на Луну для изучения состояний человека в космическом пространстве

Дарья Михалина
21:47 17.03.2019
Проект продлится четыре месяца. Всего запланировано около 80 экспериментов.
Россия и США отправят экипаж на Луну для изучения состояний человека в космическом пространстве
© Фото: ESA via Globallookpress

Россия и США готовятся к запуску совместного экспериментального проекта SIRUS по моделированию полета на Луну и изучению поверхности земного спутника для строительства на нем базы.

Как сообщает газета «Известия», запуск состоится уже 19 марта, а состав экипажа войдут шесть человек: трое мужчин и трое женщин, возраст которых составит от 28 до 30 лет.

Длительность эксперимента составит четыре месяца. За это время специалистам предстоит изучить, как пребывание в космическом пространстве влияет на человеческий организм.

Отмечается, что экипаж подвергнут различным испытаниям. Так, например, им предстоит на протяжении двух дней без остановки разгружать космический корабль. Всего запланировано порядка 80 экспериментов.

Корабль оснастят всем необходимым оборудованием для того, что следить и оперативно фиксировать изменение состояний участников проекта.

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