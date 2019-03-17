Пассажирский Boeing с неполадкой в крыле благополучно приземлился в Сочи

Пассажирский самолет Boeing 737-800, направлявшийся из Москвы в Сочи, совершил посадку в аэропорту назначения, несмотря на неисправность крыла. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе аэропорта города Сочи.

Проблема с механизацией крыла была обнаружена лишь тогда, когда экипаж Boeing 737-800 готовил авиалайнер к посадке.

«Оперативные службы международного аэропорта Сочи были приведены в полную готовность и встречали самолет у места его остановки, посадка прошла благополучно», - говорится в сообщении.

Всего на борту лайнера находились 106 человек.

В настоящий момент аэропорт продолжает свою работу в штатном режиме.