Врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Врач российский певицы Юлии Началовой раскрыл причину смерти своей пациентки. По его словам, роковая случайность убила артистку.

Как рассказал Василий Шуров в интервью сайту «Комсомольская правда», Началова регулярно ходила на каблуках, что образовало рану. Туда попала инфекция, которая спустя время разрослась до гангрены.

«Пошло воспаление, она приехала в клинику, там почистили, успокоили, заверили, что все хорошо. А пошел сепсис», - заявил он.

По словам медика, можно было ампутировать ногу, но артистка не давала на то своего согласия.

«Потом впала в кому, разрешение взяли у родственников, но было уже поздно», - добавил Шуров.

При этом он отметил, что, даже если бы врачи ампутировали ногу, не факт, что Началова смогла бы пережить операцию.

В субботу, 16 марта, пиар-директор Началовой сообщила, что певица скончалась в возрасте 38 лет. Похороны певицы состоятся в четверг, 21 марта.