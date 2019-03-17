В центре Лос-Анджелеса прогремел мощный взрыв: видео

В центре Лос-Анджелесе произошел крупный пожар, во время которого прогремел взрыв. Об этом сообщает пожарная охрана города в своем Twitter.

По словам сотрудника американской экстренной службы, причиной инцидента, в результате которого пострадали два человека, стал разлив топлива на одной из автозаправок. В настоящий момент пострадавшие доставлены в лечебные учреждения города.

Ранее в Сети была опубликована видеозапись крупного пожара, произошедшего в Хакасии в городе Черногорск на территории неэксплуатируемого здания завода «Искож».