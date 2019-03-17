В центре Лос-Анджелеса прогремел мощный взрыв: видео
В результате инцидента пострадали два человека.
© Видео: lizbrown36, Twitter © Фото: lizbrown36, Twitter
В центре Лос-Анджелесе произошел крупный пожар, во время которого прогремел взрыв. Об этом сообщает пожарная охрана города в своем Twitter.
По словам сотрудника американской экстренной службы, причиной инцидента, в результате которого пострадали два человека, стал разлив топлива на одной из автозаправок. В настоящий момент пострадавшие доставлены в лечебные учреждения города.
Ранее в Сети была опубликована видеозапись крупного пожара, произошедшего в Хакасии в городе Черногорск на территории неэксплуатируемого здания завода «Искож».