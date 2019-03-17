Данные с черных ящиков выявили сходство авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии

Анализ данных, полученных с «черных ящиков» двух разбившихся лайнеров Boeing 737 – в Эфиопии и Индонезии – подтверждает сходство двух авиакатастроф. Об этом заявил эфиопский министр транспорта Дагмавит Могес.

По его данным, полученная информация демонстрирует «отчетливые сходства» между двумя трагедиями. Тем не менее, предварительный отчет о крушении Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии появится в течение 30 дней, сообщает AFP.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. В результате трагедии погибли 157 человек.

Ранее, в октябре 2018 года, лайнер той же модели потерпел крушение в Индонезии.

Многие компании отказались от эксплуатации данной модели Boeing до разъяснения причин катастрофы.