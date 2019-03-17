Герои Крымской весны вспомнили события пятилетней давности

Крымчане показали всему миру, что они сами кузнецы собственного счастья. В том числе и в кузнице Симферополя ковалась свобода от бандеровцев.

Кузнец Олег Криворученко со своими учениками изготовили здесь десятки щитов, которыми они надеялись оградить Крым от до зубов вооруженных боевиков Майдана. И это получилось.

Кузнецы, воины афганцы, казаки. Двести человек. Личный состав носил под камуфляжем кованые доспехи и титановые пластины. Криворученко ковал мир вместе с двумя сыновьями в этой кузне. Из под его молота выходили усиленные сталью особой марки щиты для защитников Симферополя.

Окрас в цвета крымского флага оказался даже сильнее стали. Возглавляя разведку ополчения Криворученко вскрыл десятки тайников с оружием, взрывчаткой и наркотиками, предотвратил десятки провокаций.

На Украине кузнецу Криворученко грозит порядка 60 пожизненных заключений. За поимку назначена награда в 30 тысяч долларов.

Армен Мартоян отстоял аэропорт Симферополя. Рассказывает, в воздушной гавани против автоматчиков в руках ополченцев были черенки от лопат. Советский офицер проявил смекалку: разбились на группы, у входа разгрузили бочки и шины. Пока одна группа имитировала заход в терминал, была перекрыта взлетно-посадочная полоса.

Под позывным Самвел его знает каждый в Крыму. Такое имя при крещении дал дед. Позже когда Армена награждал президент Путин, в документах так и внесли - Самвел Мартоян.

«Это было боевое задание. И я, как боевой советский офицер… И мы выполнили это», - вспоминает командир 4 роты Народного ополчения Армен Мартоян.

Это кадры Корсуньского погрома. Радикальные националисты устроили засаду на колонну автобусов с участниками антимайдана. Крымчан возвращающихся с митинга в Киеве, боевики избивали битами, закапывали грейдером в кювете, заставляли есть битые стекла, обливали бензином.

Александр Бочкарев был в одном из автобусов. Полковник полиции в отставке, с коллегами отдает дань памяти у монумента народному ополчению в Симферополе. Стеллу установили на народные деньги. Бочкарев рассказывает, что он прекрасно понимал: Майдан, как Чума перекинется и на Крым. С воинами афганцами, боевыми офицерам консолидировал отряды ополчения сразу после организованного налета на колонну автобусов.

Эпизод о Корсуньской трагедии экранизировал автор фильма «Крым» Алексей Пиманов. О жертвах этого погрома в Крыму издают документальную книгу для передачи в ООН.

Актеру Геннадию Яковлеву, которой снимался в ленте, играть не пришлось. Сам защищал Крым от вторжения националистов. Раскрыл нашумевшую провакацию. У памятника Тарасу Шевченко в Севастополе бандеровцы организовали митинг, а в кустах политые бутафорской кровью в изорванной одежде в нужный момент ждали выхода купленные актеры. Тут же поджидали несколько съемочных групп из Англии, Франции, Украины, которые по видимому и заказали информационный повод. Но Севастопольцы задержали провокаторов.

«По ту сторону памятника стояли спортсмены. Бойцы ММА, боксеры. Партия "Удар", мы их знали многих. Ребята были неадекватные, было видно, что они под наркотиками. Они ждали нас. И мы пришли. В отличии от "белых касок", мы все-таки каски у них поснимали и дали по голове», - вспоминает актер, командир батальона Гагаринского района Севастополя Народного ополчения Геннадий Яковлев.

Как у Яковлева, так и у других героев этого сюжета спустя пять лет после Крымской весны уже родились внуки. Граждане новой России. Вновь расцветающего Крыма. Артиллерийское орудие с Константиновского равелина снова дает залп. Выстрел с береговой позиции - это знак, а для кого-то предупреждение: Крым был и остается наш.