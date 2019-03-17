Медведев одобрил проект о сотрудничестве с программой ООН

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал проект соглашения о стратегическом партнерстве между российским правительством и Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН в период с 2019 по 2022 годы.

Как сообщает РИА Новости, документ был представлен МИД РФ и подписан 9 марта.

Отмечается, что соглашение, котором указаны основные цели и принципы, носит рамочный характер. Оно закрепляет совместную работу России и ВПП ООН.

Как говорится в справке к документу, российское правительство намерено расширять свою помощь, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, укреплять позиции России как участника процесса содействия международному развитию и продвигать на рынок гуманитарных услуг отечественные продукты.