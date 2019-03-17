Историк из Киева презентовал в Москве книгу «Украина между Россией и Западом»

Киевское переписывание истории разрушительно для страны. В этом уверен известный украинский историк, академик Петр Толочко.

Он презентовал в Москве свою новую книгу «Украина между Россией и Западом», что само по себе смело для ученого из Киева.

В своем сборнике исторических очерков Петр Толочко осмысливает прошлое русского и украинского народов. Пытается понять, как наши отношения снова сделать братскими.

«И за все хорошее мы должны быть в ответе. И за все плохое, что было в этой истории, мы вместе отвечаем. Нельзя сказать: “Ах, это не мы, это москали!”. Нельзя предавать своих родителей и уходить к богатой тетке. Что это безнравственно и все это показано на конкретных примерах нашей истории», - считает Толочко.

За свои взгляды на Украине ученый подвергается нападкам националистов. Презентация его предыдущего труда «Откуда пошла русская земля» в Киеве была сорвана радикалами из партии «Свобода». Три года назад они ворвались в здание Россотрудничества, где проходила презентация, повредили стенды с книгами, кричали, что Толочко возвеличивает Россию.

На самом деле он возвеличивает киевскую Русь. Но радикалы, разумеется, книгу не читали. Ученый тогда молча покинул зал.

В Москве его встретили совсем по другому. Но академик и тут был непреклонен. Сразу после презентации, раздав автографы российским студентам, Петр Толочко улетел из Москвы в Киев.