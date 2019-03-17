Протестующие в Сербии требуют освободить задержанного участника акций

В Белграде, где сейчас проходят антиправительственные акции протеста, демонстранты заблокировали выход 29-го полицейского участка, где содержится задержанный участник беспорядков в сербском телецентре.

Кадры с места событий появились в Сети. Они пускают в сотрудников полиции яйца и пластиковые бутылки с водой.

Правительственные силы сдерживают оцепление.

Ранее сообщалось, что участники антиправительственного митинга захватили телецентр в Белграде, однако спецназ Сербии сумел освободить здание. Одного протестующего задержали.

Позже участники акции прорвали ограждение перед президентским дворцом во время пресс-конференции президента Александра Вучича.