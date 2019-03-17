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Севастополь отметил пятилетие воссоединения Крыма с Россией регатой «Русская весна»

Константин Худолеев
19:00 17.03.2019
На воду вышли не совсем обычные экипажи. Профессиональные яхтсмены оказались в одной лодке с известными людьми - руководителями российских регионов, политиками, военачальниками, которых пригласили активно провести этот день.
© Фото: Яхт-клуб Казачья Бухта, VK

Свежий морской ветер до 20 узлов на акватории севастопольский бухты. Солнечная погода, +13 тепла. В таких благоприятных погодных условиях началась парусная гонка регаты «Русская весна», которая посвящена пятилетию возвращения Крыма в родную гавань.

Сегодня на воду вышли не совсем обычные экипажи, профессиональные яхтсмены оказались в одной лодке с известными людьми - руководителями российских регионов, политиками, военачальниками, которых пригласили активно провести этот день. Среди гостей и командующий черноморский флотом вице адмирал Александр Моисеев.

«Я моряк. Естественно для меня это не чуждо, просто паруса это для любого мальчишки, юноши и взрослого человека - это конечно же все, что связано с морем мне небезразлично», - говорит Александр Моисеев.

Это уже стало традицией в дни празднования возвращения Крыма проводить такие парусные регаты в Севастополе. Идея принадлежит герою России вице-адмиралу Олегу Белавенцеву

«После возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ и мы исходили из того, что Севастополь должен стать не только главной базой ЧФ, но и тем местом, которое привлекает сюда спортсменов, любителей парусного спорта. И в советское время здесь была главная база парусного спорта и мы исходили и тогда и сейчас исходим из того, что все-таки парусный спорт это правильный спорт, спорт настоящих мужчин и если не в Севастополе, то где его развивать?», - сказал «Звезде» Олег Белавенцев.

Среди этой регаты руководители российских регионов, в том числе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, ну и, конечно, главы двух субъектов федерации которые расположены в Крыму - губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и глава совета министров Крымской республики Сергей Аксенов. Он, кстати, уже дважды в прошлые годы был членом экипажа на этих соревнованиях, а сегодня решил дать возможность погоняться другим гостям регаты.

Гонка проходит на яхтах класса СБ20. Это международный стандарт. Лодки очень энерговооруженные, у них очень большие паруса относительно водоизмещения, развивают большую скорость, но при этом подходят как для профессионалов, так и для тех, кто только учится парусному спорту.

«Для того, чтобы начать заниматься парусным спортом, надо изучить материальную часть, что как называется, что такое поворот, авершак. Названий очень много. Все-таки мы даем им подержаться за снасти, поучаствовать в настройке парусов и в некоторых случаях они даже рулили», - рассказывает мастер спорта международного класса по парусному спорту Юрий Божедомов.

Сейчас гонка в самом разгаре, участникам предстоит стартовать трижды, несколько раз пройти дистанцию длиной одна морская миля, это сделано, чтобы исключить элементы случайности и действительно выявить сильнейший экипаж, и определить победителя праздничной регаты с таким символичным названием «Русская весна».

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