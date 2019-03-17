Глава Счетной палаты России предрек ослабление экономики США

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в ближайшее время США продолжат доминировать в мировой экономике. Однако приблизительно через 40 лет влияние Штатов значительно снизится. Свою позиция Кудрин озвучил в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин».

Политик отметил, что в связи с доминирующей позицией Вашингтон будет «эгоистично себя вести на мировых рынках».

«Новая сфера войны - это экономика», - подчеркнул Кудрин.

В 2018 году экономика США выросла на 2,9%, однако уже в четвертом квартале этот рост замедлился. При этом, по прогнозам МВФ, темпы роста ВВП США продолжат снижаться в следующие два года.