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Врачи назвали основные симптомы подагры

Дарья Михалина
18:32 17.03.2019
Подагра - сложная форма артрита - образовывается из-за большого количества мочевой кислоты в крови.
Врачи назвали основные симптомы подагры
© Фото: Heinz Schmidbaue rimageBROKER.com , Globallookpress

Американские врачи клиники Мэйо (штат Миннесота) рассказали о первых симптомах подагры – заболевания, которое поражает суставы из-за отложения солей мочевой кислоты.

Первым симптомом специалисты назвали сильную боль. По данным медиков, болезнь в большинстве случаев начинается с поражения сустава большого пальца ноги. После чего она распространяется на колени, локти, запястья и пальцы рук.

Так, в первую очередь стоит обратить внимание на покраснение этих участков. В случае развития болезни человеку становится труднее двигать пораженными суставами.

Одной из главных причин развития заболевания назвали неправильное питание, большое количество мяса в рационе, продуктов, содержащих фруктозу, а также алкоголя.

Кроме того, в зону риска попадают люди, больные ожирением.

В тексте медиков отмечается, что подагру может также вызвать высокое кровяное давление, диабет, заболевание сердца или недавно перенесенная операция.

Как следует из исследования врачей, чаще всего подагру диагностируют у мужчин в возрасте от 30 до 50 лет.

Однако, стоит отметить, что наследственная предрасположенность также играет не последнюю роль.

Ранее сообщалось, что от подагры страдала российская певица Юлия Началова. Болезнь суставов у нее диагностировали в 2007 году. Несмотря на лечение, болезнь не удалось остановить.

В субботу вечером пиар-директор Началовой сообщила, что певица скончалась в возрасте 38 лет. Похороны певицы состоятся в четверг, 21 марта.

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