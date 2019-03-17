Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Во время встречи Порошенко с избирателями в Киеве произошла драка

Роман Захаров
18:24 17.03.2019
Пользователи социальных сетей обнародовали видеозапись скандального инцидента.
Во время встречи Порошенко с избирателями в Киеве произошла драка
© Фото: Алина Кондратенко, Facebook

В Киеве на Михайловской площади во время встречи действующего украинского лидера Петра Порошенко с избирателями произошла драка. Кадры инцидента были опубликованы в социальных сетях.

На записи видно, как несколько человек держат в руках плакаты против президента Украины. При этом они скандируют лозунг «Долой Порошенко!».

Один из сторонников главы государства выхватывает плакат из рук активиста, после чего завязывается потасовка. Стоит отметить, что служба безопасности мероприятия среагировала довольно быстро на происходящее и противоправные действия были пресечены.

Ранее сообщалось, что в центре Киева националисты собрались на протесты, связанные с коррупцией в оборонной сфере Украины. Активисты прошли от центра города к зданию администрации Порошенко. Там они забросали полицейских игрушечными свиньями. Видео инцидента было опубликовано в Сети.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.03.2019, 13:23
Скульпторы рассказали, каким будет Ржевский мемориал Советским воинам
Дата17.03.2019, 16:30
Удар «Искандером»: в Ленинградской области военнослужащие ЗВО уничтожили объекты «противника»
Дата16.03.2019, 14:58
По льду Байкала на скорости 218 км/ч: российский лыжник установил рекорд Гиннеса
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата17.03.2019, 00:00
Глава УВЗ рассказал о планах по роботизации Т-90МС
Дата10.03.2019, 16:04
Одно из главных хранилищ истории: что можно найти в Государственных архивах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:24 В стране и мире
Во время встречи Порошенко с избирателями в Киеве произошла драка
17:16 В стране и мире
«Вся семья ошеломлена» - бабушка новозеландского стрелка извинилась за действия внука
16:32 В стране и мире
Видео
В Белграде протестующие прорвались к президентскому дворцу: видео
16:05 В стране и мире
Видео
Отец Началовой уточнил дату похорон певицы
15:11 В стране и мире
Видео
В Хакасии произошел крупный пожар на заводе «Искож»: видео с беспилотника
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Обломки американского авианосца нашли на дне Тихого океана: видео
Видео
«У меня до сих пор стоит ее букет» - Сергей Пенкин прокомментировал смерть Юлии Началовой
Порошенко обругал украинского пенсионера за «благодарность» о бедности: видео
Видео
Пассажиры устроили бунт на борту летящего из ОАЭ в Махачкалу самолета
Источник бодрости: названа достойная замена кофе
Названы опасные для людей старше 30 лет продукты
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.