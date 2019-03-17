Во время встречи Порошенко с избирателями в Киеве произошла драка

В Киеве на Михайловской площади во время встречи действующего украинского лидера Петра Порошенко с избирателями произошла драка. Кадры инцидента были опубликованы в социальных сетях.

На записи видно, как несколько человек держат в руках плакаты против президента Украины. При этом они скандируют лозунг «Долой Порошенко!».

Один из сторонников главы государства выхватывает плакат из рук активиста, после чего завязывается потасовка. Стоит отметить, что служба безопасности мероприятия среагировала довольно быстро на происходящее и противоправные действия были пресечены.

Ранее сообщалось, что в центре Киева националисты собрались на протесты, связанные с коррупцией в оборонной сфере Украины. Активисты прошли от центра города к зданию администрации Порошенко. Там они забросали полицейских игрушечными свиньями. Видео инцидента было опубликовано в Сети.