«В жизни не забуду» - Лановой поделился воспоминаниями о воссоединении Крыма с Россией
Народный артист СССР Василий Лановой выступил на концерте честь воссоединения Крыма и России в Севастополе.
Народный артист СССР Василий Лановой выступил в Севастополе по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией.
Концерт под названием «Есть такая профессия – Родину защищать» прошел 17 марта в Доме офицеров.
Артист поделился воспоминаниями о событиях пятилетней давности. По его словам, после того как стало точно известно о воссоединении полуострова и России, в Крыму устроили грандиозный праздник: улицы были переполнены, играла музыка, народ ликовал, а некоторые даже плакали.
«Это великий праздник всего русского народа», - заключил Лановой.
Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.