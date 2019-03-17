В Кремле оценили возможность переговоров США с РФ по разоружению

От США пока не поступало каких-либо внятных предложений по проведению переговоров о разоружении. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее высказывание советника главы Соединенных Штатов по нацбезопасности Джона Болтона о возможности такой дискуссии между Москвой, Вашингтоном и Пекином.

«Пока сколь-нибудь внятных предложений не поступало», - сказал Песков.

Ранее стало известно, что Болтон не исключил возможности проведения переговоров по разоружению между США и Россией. При этом он предложил подключить к дискуссии и Китай.

Белый дом заявил о приостановке членства США в ДРСМД 2 февраля 2019 года. В качестве аргумента, Вашингтон избрал тактику бездоказательных и бессмысленных обвинений в адрес Москвы, которая, по его мнению, нарушила положения договора.

Москва аргументированно и доказательно все упреки в свой адрес опровергла и предупредила о зеркальном ответе на действия заокеанских партнеров.