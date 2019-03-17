«Вся семья ошеломлена» - бабушка новозеландского стрелка извинилась за действия внука

Бабушка новозеландского стрелка Брентона Тарранта принесла извинения за поступок своего внука. По словам 81-летней Мари Фицджеральд, вся семья преступника «ошеломлена» случившимся.

«Это невообразимо, чтобы кто-то из членов нашей семьи совершил подобное», - сказала плачущая женщина в эфире Nine News.

Фицджеральд при этом добавила, что ее внук может иметь расстройство психики. По ее словам, она стала замечать странности в поведении Тарранта после того, как он начал выезжать за пределы родной страны.

«Мы очень сожалеем и приносим соболезнования семьях погибших и раненых», - заявила бабушка стрелка от имени всей его семьи.

Трагедия в Новой Зеландии произошла в минувшую пятницу, когда ультраправый радикал, уроженец Австралии Брентон Таррант расстрелял посетителей мечети в городе Крайстчерч на Южном острове страны.

Жертвами пальбы стали 50 прихожан. Столько же остаются в больницах, с многочисленными огнестрельными ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело, главный фигурант которого заключен под стражу до 5 апреля.