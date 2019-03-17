The Hill: Болтон допустил возможность проведения переговоров о разоружении с РФ и Китаем

Советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон не исключил возможности проведения переговоров по разоружению между США и Россией. При этом он предложил подключить к дискуссии и Китай.

«КНР в настоящий момент наращивает свой ядерный потенциал. Это одна из причин по которой мы намерены укреплять нашу национальную систему ПРО. Кроме того, это одна из причин, почему, если мы решим провести еще одни переговоры по контролю над вооружениями, например, с РФ, может иметь смысл включить китайскую сторону в данный диалог», - приводит The Hill слова Болтона.

Ранее заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко заявил, что Москва готова к принятию ответных мер, в случае размещения США вооружений в Европе.

Белый дом заявил о приостановке членства США в ДРСМД 2 февраля 2019 года. В качестве аргумента, Вашингтон избрал тактику бездоказательных и бессмысленных обвинений в адрес Москвы, которая, по его мнению, нарушила положения договора.

Москва аргументированно и доказательно все упреки в свой адрес опровергла и предупредила о зеркальном ответе на действия заокеанских партнеров.

При этом Владимир Путин заявил, что Россия не будет втягиваться в затратную для себя гонку вооружений.