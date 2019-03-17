Порошенко пообещал обновить ракетную программу при победе на выборах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае своего переизбрания он реализует обновленную ракетную программу.

«Следующую каденцию начну с обновленной военной ракетной программы», - цитирует президента «112 Украина».

По его словам, мир удастся достичь лишь после «дальнейшего укрепления армии».

Как вспоминает Порошенко, свой первый президентский срок он также начал с улучшения условий для военнослужащих. Так, по признанию главы Украины, он «искал для армии не только шлемы и бронежилеты, но и штаны, носки, белье».

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. На настоящий момент главным претендентом на победу, по данным Киевского международного института социологии, является Владимир Зеленский.