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В Белграде протестующие прорвались к президентскому дворцу: видео

Дарья Михалина
16:32 17.03.2019
После начала пресс-конференции президента вокруг его резиденции раздался шум, а участники протеста начали прорываться через ограждения.
© Видео: Balkan Insight, Twitter © Фото: Marien__R twitter

В Сербии не утихают акции протеста. На сей раз ее участники прорвали ограждение перед президентским дворцом. Об этом во время пресс-конференции заявил глава государства Александр Вучич. Он добавил, что власти Сербии сделают все чтобы, насилие никак не угрожало жителям страны.

Сегодня, 17 марта, тысячи митингующих собрались у президентского дворца, где в 12.00 по местному времени выступал Вучич. Спустя время некоторым участникам акции удалось прорваться через ограждения у резиденции. Останавливать их принялись сотрудники полиции. О пострадавших в результате столкновений на настоящий момент неизвестно.

Кадры с места событий в Сети публикуют очевидцы.

Ранее сообщалось, что участники антиправительственного митинга захватили телецентр в Белграде, однако спецназ Сербии сумел освободить здание.

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