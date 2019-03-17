Отец Началовой уточнил дату похорон певицы

Похороны известной певицы Юлии Началовой состоятся в четверг, 21 марта. Об этом «Звезде» рассказал отец исполнительницы Виктор Началов.

«В четверг. Дополнительно мы еще проинформируем СМИ», - сказал мужчина.

При этом Началов добавил, что похоронят певицу на Троекуровском кладбище Москвы. Проститься с ней можно будет, ориентировочно, в 12:00.

Ранее в Сети появилась информация, что исполнительницу похоронят во вторник, 19 марта.

Юлия Началова умерла вечером в субботу, 16 марта. За свою творческую жизнь она не только исполнила множество популярных песен, но неоднократно снималась в кино и выступала на телевидении в качестве ведущей. Ей было 38 лет.